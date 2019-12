Über den Boom von Reisedokus Die Vermarktung der Selbstfindung

Von Pia Masurczak und Lisa Westhäußer

Wie sich das viele junge, westliche Touristen so vorstellen, wenn sie nach Asien fahren: Backpacker in der Utopia Bar am Flussufer in Luang Prabang, Laos. (picture alliance / Juergen Held)

Atemberaubende Landschaften, lächelnde Menschen und sich selbst spüren – Reisefilme und Blogs boomen mit solchen Bildern. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Reisenden selbst. Eine Reflexion über Privilegien bleibt dabei oft außen vor.

"Ich wollte hinaus. Mich spüren. Ich habe Afrika durchquert. Von unten nach oben. Allein. Nur mit dem Fahrrad. Den Kontinent aus eigener Kraft erfahren... / Die Welt ist schön. Und geht raus. Und: Your fate is what you create… / Wir haben in unserem Film unsere Geschichte und unsere Reise dokumentiert. Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer."



Sie haben sich alle auf den Weg gemacht: Gwen und Patrick, Ulli und Lena, Ben und Hannes und Anselm. Sie waren Jahre unterwegs und brachten eine Menge mit von ihren Reisen. Erfahrungen, Vorsätze, Bekanntschaften, Projekte, Musik – und eine Menge Filmmaterial. Bilder von einem einzelnen Geländewagen in der Wüste Westafrikas, Elefantenherden am Wegrand, einem kleinen Zelt vor kargen Berglandschaften, der Weite des Indischen Ozeans. Daraus entstanden Reisedokus, Geschichten vom Ausbruch, Abenteuer, gefundenem Glück. Geschichten, die offensichtlich einen Nerv treffen und immer mehr Menschen in die Kinos ziehen. So war es auch bei den zwei Freunden Hannes Koch und Ben Schaschek, die zusammen fast fünf Jahre um die Welt gesegelt sind.



"Eigentlich war das ja eine spontane Geschichte. Ich hab in Australien studiert, Musik studiert, und dann meinen Rückflug verpasst. Und dann am Strand in Sydney ein Segelboot vorbei segeln sehen und dachte, warum nicht einfach ein kleines Segelboot kaufen und damit nach Hause segeln."



Ben überredet seinen Freund Hannes. Die beiden hatten sich beim Tontechnik Studium kennen gelernt und beschließen, auch unterwegs Musik aufzunehmen.



So treffen sie zum Beispiel einen südafrikanischen Gitarristen in Trinidad und Tobago, als ihr kaputtes Boot gerade in den Hafen geschleppt wird. Zufallsbekanntschaften wie ihn nehmen sie auf, filmen sie an menschenleeren Stränden und produzieren Musikvideos. Doch daraus wird mehr, als sie einen Regisseur kennen lernen.



"Er hat gesagt: ´Leute, es geht nicht nur um die Musik, es geht auch um euch, ihr müsst euch selber filmen.` Und das war am Anfang ganz komisch für uns, die Kamera auf einmal umzudrehen und zu sagen, jetzt machen wir das und das. Dann haben wir aber angefangen, hatten noch ‘ne neue Kamera dazu und haben mehr und mehr gefilmt. Und am Ende haben wir wirklich versucht, jeden Tag, jeden Schritt irgendwie zu begleiten. Aber erst nach dem ‚Weit‘ rauskam und da ‘ne Tür aufgemacht hat für andere Filmemachende, da hat Micha dann gesagt: ´Leute, wir machen ‘nen Kinofilm.`"

Auf dem Motorrad durch die iranische Wüste

"Weit" – das war 2017 der Beginn der Reisefilmwelle in deutschen Kinos. In "Weit" dokumentiert das Freiburger Paar Gwen Weisser und Patrick Allgeier seine Reise um die Welt. Geplant hatten sie das Ganze, so sagen die beiden, als Film für Freunde und Familie. Ihnen wollten sie zeigen, wie sie in der mongolischen Steppe in einer Jurte übernachten oder auf dem Motorrad durch die iranische Wüste fahren.





"Gwen hat gerade das Abi hinter sich, Patrick schon eine Weile als freier Kameramann gearbeitet. Zwei, die einfach los wollten. Auf eine Reise, die so lange dauern soll, wie sie eben dauert. Immer Richtung Osten. So lange, bis man im Westen wieder raus kommt."



Seit dem Erfolg von "Weit" starten immer mehr Reisedokus in deutschen Kinos. Zehn waren es allein im Jahr 2019. Dazu kommen unzählige Reiseclips auf Youtube und Blogs. Hier sprechen Reisende über Streetart-Touren auf Tasmanien, vegan essen gehen in Thailand und die besten Reisekreditkarten. Einige Blogger in Deutschland können davon sogar leben. Doch Reisedokus bieten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als nur praktische Tipps und kurze Texte. Sie versprechen Authentizität und Nähe. Echte Menschen erzählen von ihren Reisen, sie nehmen uns mit zu ihren intimsten Momenten.



"Es ist ja sozusagen das Versprechen, ihr dürft mit uns mit, die Kamera ist immer dabei, und ihr könnt alles sehen. Tatsächlich wird aber natürlich nicht alles erzählt, das ist ja auch gar nicht möglich. Und das ist ja immer die Frage der ästhetischen Vermittlung: Was wähl ich aus, was zeig ich wie."

Geschöntes Bild der Reise

Anna Sennefelder ist Literaturwissenschaftlerin und forscht an der Universität Freiburg zu modernen Reiseerzählungen. Dabei beobachtet sie, dass Einblicke in intime Momente der Reisenden als Beleg für etwas anderes dienen: Authentizität. Reisedokus funktionieren unter anderem deswegen so gut, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sie als echt, als authentisch wahrnehmen. Allerdings zweifelt Sennefelder diese Authentizität an. Die meisten Filme zeigen ein geschöntes Bild der Reise, Negatives wie Streit oder Geldsorgen kommen kaum vor.



"Sich mit dem Auto eingraben, ist irgendwie nicht so meins. Lena hat da tierischen Spaß dran, aber ich weiß nicht. Feststecken ist irgendwie blöd. …Irgendwie klappt das nicht mit der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Das war, glaub ich, immer schon schwierig. Und wenn‘s dann drauf ankommt, tja, dann kann man, wenn man eh schon bisschen grundgenervt ist und müde und gestresst, dann kann man sich noch ein bisschen mehr zanken. Aber wir vertragen uns wieder. Bestimmt. Aber vielleicht auch erst morgen."



Ulrich Stirnat und Lena Wend wollten positive Erlebnisse in Westafrika in den Vordergrund ihres Filmes stellen. Negatives wolle niemand sehen, so ihre Erfahrung. (privat)

Lena Wendt und Ulrich Stirnat haben sich auf ihrer Reise durch Westafrika öfter mal gestritten. Und zeigen das auch in ihrem Kinofilm "Reiss aus. Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum".



"Als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir einen Film machen wollen, da haben wir im Anschluss ein, zwei Reisedokus angeschaut. Und auf jedem Klappentext steht immer ‚authentisch‘ hinten drauf. Und das war halt so das letzte Quäntchen, was uns immer überall gefehlt hat, es war halt nicht wirklich authentisch. Und das wollten wir jetzt mal bewusst anders machen, mal wirklich auch die Schattenseiten zeigen, weil es gibt sie beim Reisen. Jeder, der länger unterwegs war, der weiß es."



"Und mal wieder kommen wir in die beschissenste Jahreszeit. Erst freuen wir uns, dass es endlich mal regnet. Dann merken wir: Es hört nicht mehr auf."

Schlechtes Wetter, Beziehungsprobleme, Krankheiten

Bei "Reiss aus" geht es also auch um schlechtes Wetter, Beziehungsprobleme und Krankheiten. Dafür haben Ulli Stirnat und Lena Wendt intimes Filmmaterial genutzt. Beide hatten während der Reise Videotagebuch geführt. Ein Regisseur, den sie nach ihrer Rückkehr kennen lernen, empfiehlt ihnen, dieses Material zu nutzen. – Authentisches Material? Die Literaturwissenschaftlerin Anna Sennefelder sieht das anders:



"Es wird natürlich klassischerweise gesagt, dass die Kamera nur nebenbei läuft und nur abfilmt, was sich sowieso ereignet hat. Aber das ist trotzdem aus meiner Sicht ein Inszenierungscharakter. Wenn ich mich entscheide, die Erfahrung dann zu medialisieren und in Umlauf zu bringen, ist es was anderes, als wenn ich die Erfahrung einfach nur für mich mache."



Ein Teil der Faszination an Reisedokus liegt also im Versprechen von Nähe und Authentizität. Darüber hinaus reizt auch die Botschaft der Filme das Kinopublikum.



"Es bedient so eine Sehnsucht, die viele Menschen haben… / Der Wunsch, aus dem Alltag auch mal auszubrechen und aus dem Erfahrungsschatz anderer auch etwas für sich mitzunehmen. Dass man’s einfach tun sollte, weil man sich das immer vornimmt und immer kleinere Reisen macht, aber letztendlich, dass man mehr zu gewinnen als zu verlieren hat… / Der Mut aufzubrechen, alles hinter sich zu lassen, und sich in eine Welt zu bewegen, die ja doch völlig anders ist."

Die positive Message zählt

Der Aufbruch in eine andere Welt, der Mut, alles hinter sich zu lassen. Filme wie "Weit", "Reiss aus", "Blown away" und viele andere haben die Botschaft: Du kannst es schaffen. Auch du kannst deinen Traum erfüllen. Wenn du willst, morgen.



"Burnout mit 30? Wo sind mein Spaß, mein Lachen, meine Leichtigkeit geblieben. Wir machen uns auf die Reise, von Hamburg nach Südafrika. Dort werden wir nie ankommen. Dafür ein großes Stück mehr bei uns selbst."



"Wir hatten schon die unglaublichsten und unterschiedlichsten Reaktionen auf unseren Kinofilm. Ein Typ kam auf uns zu und meinte: ‚Jungs, danke euch für den Film, ich weiß, was ich machen muss. Ich kündige morgen und bin weg. Danke euch, ciao.‘ Das war alles, was er gesagt hat, und war weg."



Der Pidurangala Felsen in Sri Lanka – beliebt bei Alternativtouristen. (picture alliance / dpa / Matthew Williams-Ellis)

Aufbrechen und bei sich selbst ankommen. Das ist ein Skript, dem viele Reisefilme, Blogs und Bücher über das Reisen folgen. Reisen bedeutend hier: Die Komfortzone verlassen und zu sich selbst finden.



"Es ist ganz spannend, weil die Menschen heutzutage nicht nur das Reisen mögen, weil sie eine andere Kultur kennen lernen wollen, sondern weil sie sich auch selbst dabei so sehr erleben, weil sie in einen Raum geworfen werden, in ein Meer, in dem sie erst wieder Schwimmen lernen müssen und viele Momente unbekannt sind. Und dadurch kommt man ja in ein ganz anderes Gefühl zu sich, zu dem Umfeld, und in eine große Lebendigkeit, weil die Sicherheit einfach keine Rolle mehr spielt."



Das Meer, in dem Anselm Pahnke wieder schwimmen lernen wollte, war der afrikanische Kontinent. Mit dem Fahrrad ist er einmal von Süd nach Nord geradelt, die meiste Zeit alleine. Auch er hat diese Zeit dokumentiert, sein Film "Anderswo. Allein in Afrika" läuft gut in den Kinos.



"Was sich eben gut verkaufen lässt, ist die positive Message der Selbstfindung, und da ist Reisen ebenso das Vehikel schlechthin. Beim Reisen zeigt sich dir die Welt, wie sie ist. Du machst authentische Erfahrungen. Das gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert in Reiseberichten als Motive. Aber Reisen ist Selbstbestimmung, ist Erfahrung von Autonomie. Und das möchte man dann auch erzählt bekommen."

Reiseerzählungen funktionieren seit Jahrhunderten

Der Reisende, der physische Grenzen und dabei gleich seine eigenen, psychischen überwindet. Das ist eine Erzählung, die seit hunderten Jahren in Europa funktioniert, beobachtet die Literaturwissenschaftlerin Anna Sennefelder.



"Ich sag immer, das ist wie die mittelalterliche Aventiure. Also man geht weg von der Gesellschaft, macht schwere, widerständige Erfahrungen und kehrt dann als geläuterter Held zurück."



In eine Gesellschaft allerdings, in der anders als im Mittelalter, Selbstverwirklichung und die individuelle Verantwortung für das eigene Glück zentrale Werte sind. Deswegen stehen bei Reisedokumentationen und Blogs stärker als je zuvor die Reisenden selbst, ihre Erfahrungen, ihr Blick auf die Welt im Vordergrund. Anselm Pahnke bestätigt das auch für seinen Film "Anderswo".



"Mein Cutter hat alles einmal durchgeschaut, ein zweites Mal durchgeschaut und mir dann irgendwann gesagt, dass diese Reise eigentlich besonders ist und nicht unbedingt in Afrika hätte stattfinden müssen, weil es eine Reise zu sich selber war, und das Ganze in einer exotischen Welt."

So bildet das Reiseziel den Hintergrund für die eigene Selbsterfahrung. Filme wie "Weit" oder "Anderswo" erzählen immer wieder vom Wunsch, nach einer anderen Art zu leben. In "Reiss aus" ist die Reise durch Westafrika der Ausweg aus dem drohenden Burn Out. Für Anselm Pahnke ergibt sich aus dem Unterwegssein auf dem Fahrrad ein neuer Lebensrhythmus.

"Ich spüre, wie erfüllend es ist, jeden Tag in den Tag hineinzuleben. Ich vertraue mir immer mehr, und Afrika nimmt mich auf."

Ein Stück weit handeln Reiseerzählungen also immer auch vom Ausbruch aus der eigenen Gesellschaft.

"Afrika, Afrika. Endlich. Ich könnte umfallen vor Glück. Seit ich klein bin, ziehen die Menschen hier mich magisch an. Es ist wie nach Hause kommen. Warum kann ich in Deutschland nicht dieses Freiheitsgefühl empfinden, was mich jedes Mal überkommt, wenn ich afrikanischen Boden betrete. So hart das Leben hier ist, so gelebt wird es auch. Mein Alltag daheim – gefangen in Arbeiten, bis der Arzt kommt, Frustkonsum und einer Million Versicherungen – kommt mir dagegen wie ein schlechter Witz vor. Ein leider sehr trauriger Witz."

"Man sieht auch gerne das, was man sehen möchte"

"Das hat‘s bei den Expeditionsreisenden gegeben, das hat‘s bei Goethe gegeben, das hat‘s bei Rousseau gegeben, das hat‘s in der Geschichte, wenn man sich umschaut, sehr, sehr häufig gegeben, dass oftmals auch die Beschreibung der sogenannten Anderen eigentlich das exakt konkrete Gegenmodell zur eigenen erlebten Gesellschaft sind. Und man sieht eben nur das, was man weiß, oder man sieht eben auch gerne das, was man sehen möchte, wenn man nicht genau nach diesen Verhältnissen fragt."



Martina Backes ist Journalistin und beschäftigt sich als Mitarbeiterin der nord-südpolitischen Organisation Informationszentrum 3. Welt iz3w kritisch mit Fernreisen. Für sie werden aus den Menschen in den bereisten Ländern schnell Statistinnen und Statisten, die die Erzählungen der Reisenden vervollständigen. Ihre eigene Stimme und ihr Blick auf die Reisenden finden dabei in den Filmen wenig Platz.

Ein Grund dafür ist die Sprachbarriere: Dort, wo Englisch oder Französisch nicht mehr weiterhelfen, werden Gespräche schwieriger. Und dennoch liegt der Nullpunkt von Filmen wie "Weit" bei den Reisenden selbst: Ihre Bilder und Kommentare ordnen die Welt für die Zuschauer und Zuschauerinnen, während ihnen kaum eine andere Perspektive entgegengehalten wird. Und dabei, sagt Backes, greifen die Filme oft unbewusst auf altbekannte Stereotype zurück.



"Improvisationstalent, farbenfrohe Bilder, unkomplizierte Begegnungen, Kinder, die lachen, attraktive geschmückte Frauen, sind ja auch sehr stark als Sprache vorhanden. Zum Improvisieren dieses, ja, wie repariert man jetzt ‘nen LKW. Und da, wo es gar nicht mehr weiter geht, wissen die Leute eben doch damit umzugehen."



"Ja, man könnte jetzt natürlich bösartig sagen, das ist so ein bisschen Kulisse, vor der man sich dann eben wiederum selbst als besonders zugewandter Reisender inszenieren kann."



Filmemacherin Lena Wendt widerspricht der Kritik energisch.



"Ich glaube sogar vielmehr dadurch, dass wir so viel von uns preisgeben, werden die Menschen, die uns begegnen in dem Film für jeden Zuschauer sehr schnell zu Freundinnen und Freunden. Weil alles andere wäre ein Zoobesuch. Das wär mit der Kamera draufgefilmt, in ein Dorf reingelaufen, und dann erzähl ich die Geschichte von irgendjemandem, dem ich gar nicht nahekommen kann. Weil ich kann ihm eigentlich viel besser nahekommen, wenn der Zuschauer mit mir fühlt, wie‘s mir mit der Person geht. Wenn der Zuschauer sieht, wie wir gemeinsam tanzen, wie wir gemeinsam aus einem Pott essen."

Im Zentrum steht die positive Erfahrung

In welche Welt werden die Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt mitgenommen? Fragt man bei den Kinogängern und Kinogängerinnen nach, wird deutlich: Im Zentrum steht vor allem die positive Erfahrung einer gastfreundlichen, offenen und herzlichen Welt, die die Reisenden empfängt.



"Der Umgang mit den Menschen, dieses Miteinander und diese Vorurteile, die man sonst vielleicht so anderen Leute gegenüber hat. Also ich sag mal, das fand ich total bemerkenswert und wie gastfreundlich und wie liebevoll die ja zu den beiden gewesen sind. / Ja, die ganzen Eindrücke, die Menschen, die dauerhaft am Lächeln sind, gefühlt… Nicht so wie in Europa. Stimmt. Wenn einem hier jemand lächelnd entgegen kommt, denkst du, der hat ‘nen Knall. Oder der will dir was Böses."



Die Welt und ihre Menschen sind im Kern gut, trotz allem, was man in den Medien sieht? Diese Botschaft scheint einen Teil der Anziehungskraft auszumachen, die von modernen Reiseerzählungen ausgeht. Sie beschäftigen sich mit individuellen Träumen, nicht mit der komplexen sozio-politischen Lage vor Ort.



Dass Hintergrundbeiträge über den globalen Süden ohnehin schwer zu verkaufen sind, diese Erfahrung hat Lena Wendt gemacht.



"Und ich muss sagen, ich komm ja vom Fernsehen, und es nicht so, als hätte ich nicht sogar manche Themen angeboten bei gewissen Medien, es interessiert hier nur kein Schwein. Es interessiert hier einfach niemanden, was in Westafrika ist. Wie geht‘s ‘nem Rollstuhlfahrer in der Regenzeit in Abidjan? Wie ist es mit den Kleiderspenden in der Elfenbeinküste zum Beispiel, mit dem Leben der Weber und Fischfang. Aber was bringt es mir, solche Themen groß zu drehen und da ganz viel Arbeit und Mühe reinzustecken und jemandem vor Ort Hoffnungen zu machen, dass das hier jemand sehen will, wenn‘s dann eben keiner sehen will."



Lena Wendt und Ulrich Stirnat haben sich unter anderem deswegen dafür entschieden, die positiven Erlebnisse in Westafrika in den Vordergrund des Filmes zu stellen, statt sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Nach diesem Prinzip verfahren auch Ben und Hannes, so sehen wir es in "Blown Away". Nach über 3000 Kilometern mit Zug und Auto einmal längs durch Indien kommen die beiden Tontechniker in Kaschmir an. Ohne vorher organisierte Unterkunft, ohne eine erste Anlaufstelle stranden die beiden in einer Region, die in Europa vor allem wegen des Konflikts zwischen Indien und Pakistan wahrgenommen wird. In den Medien ist von Kaschmir meist nur dann die Rede, wenn die indische Armee wieder einmal eine Ausgangssperre verhängt hat.



"Ja, wir haben total Glück und treffen Mastana. Er ist selbst Musiker und hat sogar ‘ne Band, die er uns gleich vorstellt. Mastana nimmt uns dann bei sich zu Hause auf, alle sind echt super freundlich. Und nach ersten Berührungsängsten fühlt man sich eigentlich komplett in den Kreis der Familie aufgenommen."



Ben Schaschek (l) und Hannes Koch haben die Musikdoku "Blown away" gedreht. "Wir haben genauso gelebt wie die Locals vor Ort." (privat)

"Wir haben einfach nur festgehalten, was wir miterlebt haben. Und wollten auch gar nicht unbedingt immer so von einer anderen, von so einer Touristen-Sicht draufschauen, sondern wir wollten immer uns unter die Menge mischen. Wir haben ja auch mitgetanzt. Wir haben mit denen, wir haben auf einer Hochzeit da in Kaschmir… Da hat so ein Typ da angefangen zu tanzen, und Hannes und ich haben einfach mitgetanzt. Alle haben nur gelacht und sich kaputt gelacht. Wir wollten Teil des Ganzen sein. Wir haben uns mit der linken Hand den Hintern abgewischt, wenn mal kein Klopapier war. Wir haben genauso gelebt wie die Locals vor Ort."

Privileg des freien Reisens

Auf eine andere Art reisen, näher dran sein: Diese Idee steht am Anfang vieler derzeit boomender Reisefilme. Als Gegensatz zum "Tourismus". Denn der steht in dieser Vorstellung für Pauschalreisen, für inszenierte Exotik, für eine Barriere zwischen dem Reisenden und der Fremde. Nähe zu den Menschen in den bereisten Ländern ist dagegen ein Maßstab für eine gelungene Reise. In den Vordergrund rückt das Wie, nicht das Was, sagt Anna Sennefelder.



"Der Modus ist wichtiger als die Destination oder die Akteure. Also es geht darum: Wie wird gereist? Wie geht richtiges Reisen? Es geht nicht mehr darum: Wohin reist man, wer reist, wer kann reisen. Das sind alles Fragen, die nicht so eine wichtige Rolle spielen wie das Wie. Es gibt ja in der Reiseforschung diese klassische Distinktion zwischen Touristen und Reisenden, die schon seit den 60ern als dumm und obsolet widerlegt worden ist, aber die existiert immer noch: dass man sich vom Pauschaltourist als wahrer Reisender irgendwie abgrenzen kann. Dieses Low-Budget-Reisen, Reisen by fair means, man ist erdverbunden, man fliegt nicht, man reist per Anhalter. Das alles suggeriert sozusagen, dass man auf dem Wege authentischere Erfahrungen machen kann als auf anderen Wegen."



Diese offene Welt ist auch eine verfügbare, zumindest für die Reisenden aus dem globalen Norden. Zugangsvoraussetzungen wie Visa oder Geld spielen in den Filmen eine untergeordnete Rolle, wenn sie überhaupt angesprochen werden. Die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit alle ökonomischen Zwänge hinter sich zu lassen und mehrere Jahre nicht arbeiten zu müssen, stellt selbst schon ein Privileg dar. Denn schließlich wartet auf die Rückkehrer im Anschluss ja trotz allem ein Sicherungsnetz aus abgeschlossener Ausbildung, Sozialstaat, Familie und Freunden. Zum Eintrittspreis in die bereiste Welt werden stattdessen die Anstrengungen des Reisens, die Müdigkeit und die fehlende gemeinsame Sprache. So wie bei Anselm Pahnke, der unterwegs an Malaria und Typhus erkrankt. Im Sudan, kurz vor Ende seiner Reise, kämpft er auf dem Fahrrad wochenlang mit dem Sahara-Wind und den an ihm vorbeirauschenden LKWs.



"Ich hab so kein Bock mehr auf Fahrrad fahren. Ich fahr dreizehn auf glatter Strecke. Ich wollte schon viel weiter sein… Und dann der Wind die ganze Zeit hier. Es ist hart, es ist echt Scheiße hart."

Einfach losfahren – für viele nur ein Traum

Einfach losfahren und am Leben fremder Menschen teilhaben: Das ist alles andere als selbstverständlich, sagt die Journalistin Martina Backes. Eine kritische Betrachtung der ökonomischen und sozialen Voraussetzungen für diese Art des Reisens gibt es in den Filmen aber meist nicht. Ein Publikum würde sich dafür vermutlich auch nicht gleichermaßen begeistern lassen.



"So dieses Eindringen in die feinsten und auch sensibelsten Poren der Gesellschaft, wo ich glaube, dass diejenigen, die dort besucht werden, auch nicht immer die Kontrolle darüber haben, wie sie jetzt mit den Besuchenden eigentlich umgehen können, weil sie halt auch in einer schwächeren Position sind. Weil sie eben nicht mobil sind, weil sie nicht kosmopolitisch unterwegs sind, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Also diese Reflektion von ´Wer hat hier eigentlich welche Privilegien, um in diesen Backstage-Bereich, in diesen privaten Bereich eindringen zu können?` Da fehlt aus meinem Verständnis heraus bei den Protagonisten und Protagonistinnen dieser Filme komplett die Reflektion."



In "Reiss aus" kommentiert Lena Wendt in einer Szene zumindest kurz die Diskrepanz zwischen ihrer zweijährigen Reise und dem viel geringeren Bewegungsspielraum der Menschen vor Ort.



"So oft wünsche ich mir, dass jedem alle Türen offen stehen. Dass jeder einzelne, so wie ich gerade, das riesige Glück hat, dahin zu gehen, wo er möchte, um sich sein eigenes Bild zu machen."



Dass Reisen, Grenzen problemlos überqueren zu können, nicht selbstverständlich ist, wird in den wenigsten Filmen angesprochen. Anselm Pahnke sagt im Nachhinein, dass sein Film in dieser Hinsicht Leerstellen hat. Einen politischen Film habe er sich allerdings nicht zugetraut. Für einen erfolgreichen Reisefilm ist diese Beschränkung auf das individuelle Erleben aber von Vorteil. Er will das Gegenstück zu dem sein, was in den Medien über Katastrophen und Kriminalität in Westafrika oder Lateinamerika berichtet wird. Vielleicht genau deshalb bleiben die Filme oft bei Bildern von weiten Landschaften, lächelnden Menschen, wilden Tieren, unberührter Natur und leeren Straßen bis an den Horizont stehen.

"Für uns sind es Bilder, die ein starkes Verlangen wecken, selber zu erleben. Bei uns steht nicht zwingend jemand im Fokus, der wahnsinnig gut aussieht und perfekt gekleidet ist, sondern der gerade etwas Außergewöhnliches erlebt."



Mit Fotokursen und Vorträgen von Reisenden schließt der Konzern an den Boom von Reisedokumentationen und Blogs an, den ein Film wie "Weit" ausgelöst hat. Auch wenn es vor allem Bloggerinnen und Blogger sind, die von Produktplatzierungen profitieren: Für Literaturwissenschaftlerin Anna Sennefelder geht die Vermarktungslogik von Reisefilmen über solche Kooperationen hinaus. Sie beginnt bereits mit der Medialisierung der eigenen Reiseerfahrung.



"Das ultimate Ziel der Vermarktung, was ich bei vielen einfach schon unterstellen würde, ist einfach das, was es im medienkonvergenten Zeitalter einfach ausmacht. Dass immer schon mitschwingt, kann ich daraus nicht irgendwie auch Kapital schlagen, zumindest Aufmerksamkeitskapital, aber auch Ökonomisches."



Sennefelder bezieht sich in ihrer Forschung auf den Philosophen Gernot Böhme. Böhme argumentiert, dass wir im globalen Norden in eine neue Phase des Kapitalismus eingetreten sind. Es geht weniger darum, Dinge zu besitzen, sondern darum, sich selbst zu inszenieren. Die Ausstattung des eigenen Lebens durch Erlebnisse, das ist es, was Konsum heute bestimmt. Demnach haben Reisefilme das, was Böhme einen Inszenierungswert nennt. Die dokumentierte Reise wird zum Mittel der Aufmerksamkeitserzeugung. Sennefelder sieht darin ein ideologisches Paradox.



"Der Kernvorwurf, sozusagen, den ich mach, ist, dass man von einem performativen Selbstwiderspruch ausgehen kann, oder das zumindest unterstellen kann, weil eben der Anspruch, der transportiert wird, in diesen Reiseerzählungen ist, man geht weg vom entfremdenden kapitalistischen System, zu sich selbst und zu einem neuen, besseren Selbstverhältnis. Und was dann zumindest die große Mehrheit dieser Wegreisenden macht, ist genau wieder dort wieder ankommen, wo man losgegangen ist, nämlich man vermarktet und inszeniert seine eigene Reiseerfahrung, seine intimste, jetzt unglaublich geschickt und nahezu perfekt auf die eigene Nachfrage hin orientiert, indem ich Blogs schreibe, indem ich Websites veröffentliche, Magazine veröffentliche, Filme dreh‘, man macht Crowdfunding."



Tatsächlich vermarkten viele der Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Reisen noch weiter. Und verkaufen zum Beispiel Magazine mit praktischen Tipps zum Langzeitreisen. Lena Wendt und Ulrich Stirnat von "Reiss aus" planen außerdem, Seminare zur Selbstfindung anzubieten. Aufmerksamkeit mögen diese Formate erzeugen, reich werden die Filmemacher davon in den allermeisten Fällen nicht. Oft teilen sie ihre Einnahmen auch mit Menschen, die sie auf ihren Reisen kennen gelernt haben.

So sammeln die Macher von "Reiss aus" auf ihrer Kinotour Spenden für verschiedene Projekte, zum Beispiel für eine Schule in Mauretanien. Und der Erlös aus dem Soundtrack von "Blown away" geht an die beteiligten Musikerinnen und Musiker. Und überhaupt, so sagen es viele der Filmemacherinnen, gehe es ihnen nicht um Geld oder Aufmerksamkeit für sich, sondern um ihre Botschaft: Findet euch selbst! Geht Reisen!



"Ich würde sagen, dass ist sehr sinnvoll, Reisen an sich, weil man da bestimmt wertvolle Erfahrungen machen kann. Aber die Frage ist, warum muss man sie unbedingt kommerzialisieren und in Umlauf bringen?"



Wie der Literaturwissenschaftlerin Anna Sennefelder, die das Reisen vom Schreibtisch aus analysiert, geht es auch dem Filmemacher Anselm Pahnke. Nachdem er einmal quer durch Afrika geradelt ist und das alles mit der Kamera festgehalten hat, ist er noch zwei Jahre weitergereist. Gefilmt hat er diese Reise nicht mehr. Das Filmen, hat er gemerkt, macht das Erleben für ihn kaputt.



"Ich bin bei mir angekommen, möchte weiterreisen und aus meiner kleinen Welt die große Welt entdecken. Mehr von der Willkürlichkeit des Lebens spüren. Aber filmen will ich nicht mehr. Weil ich meine Kamera nicht mehr brauche."