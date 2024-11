Streit

Scharfe Kritik am Humboldt Forum von über 120 Mitarbeitenden

10:11 Minuten Die Mitarbeitenden des Humboldt Forums fordern in ihrem Brief auch einen kompletten Baustopp am Berliner Stadtschloss. © imago / PEMAX

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Über 120 Mitarbeitende kritisieren in einem Brief an die Direktionen des Humboldt Forums „geschichtsrevisionistische und rechtsradikale Tendenzen“. Sie fordern etwa eine „sichtbare Brechung“ der Fassade des Berliner Schlosses, Sitz des Forums.