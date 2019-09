Uckermärkische Musikwochen Vokalmusik aus neun Jahrhunderten

Moderation: Ruth Jarre

Das Frauenvokalensemble "Gallina" aus Slowenien bei einer Probe zu den Uckermärkischen Musikwochen (Christoph Wichtmann)

Seit seiner Gründung 2010 bringt das Gallina Vokalensemble Musik aus seiner Heimat Slowenien nach ganz Europa. Bei den Uckermärkischen Musikwochen präsentieren die Sängerinnen ein geistliches Programm, das europäisch geprägt ist.

Mittelalter, Renaissance, Barock, Romantik und Moderne - der Bogen wird weit gespannt mit Musik unter anderem von Hildegard von Bingen, Jacobus Gallus, Peter Tschaikowsky und Zoltán Koldály. Außerdem erklingen alte slowenische Volkslieder sowie Werke, die junge slowenische Komponistinnen und Komponisten für das Gallina Frauenvokalensemble geschrieben haben.

Das Konzert der Uckermärkischen Musikwochen findet in der Dorfkirche von Berkholz bei Schwedt an der Oder statt. Das Festival lädt seit 1992 in Ställe, Speicher und Scheunen, Gutshäuser und Kirchen, Schlossgärten und Landschaftsparks im Brandenburgischen Nordosten ein. Eine gute Gelegenheit für Zugereiste, diese reizvolle Region kennenzulernen.

Allee in der Uckermark (Imago/F. Berger)

Uckermärkische Musikwochen

Aufzeichnung aus der Dorfkirche Berkholz vom 1. September 2019

Hildegard von Bingen

"O Virtus Sapientiae"



Jacobus Handl Gallus

"Pueri concinnite"



Nana Forte

"Adesto sancta trinitas" (Uraufführung)



Peter Tschaikowsky

aus: Chrysostomos Liturgie op. 41

"Dostojno jest"

Pavel G. Česnokov

"Hvalite imja gospodne" op. 9

Andrej Makor

Drei orthodoxe Hymnen

"Bogorodice Djevo"

"Tebe poem"

"Oče naš"

Matej Kastelic

"Ave Maria"

Andrej Makor

Meditationes sacrae

"Visionem"

"Meditabor"

Pavle Merku

Volkslied aus Bila

"Zeleni polog"

Ambrož Čopi

Volkslied aus Bila

"Jnjen čeua jti gna"



Andrej Makor

Volkslieder aus Venezien

"Petelinček je zapieu"

"Marička je štimana"

"Beri, beri rožmarin zeleni"

Andrej Makor

Volkslied aus Zagorica

"Nevesta le jemlji slovo"

Aldo Kumar

"Sonce"

Radovan Gobec

Volkslied aus Prekmurje

"Vöra bije"

Pavle Merkù

Volkslied aus Latium

"La palma del signore"



Volkslied aus Križ/Trst

"Jezus in ajdovska deklica"



Volkslied aus Slowenien

"Sonce ljubo"

Aldo Kumar

Volkslied aus Tolmin

"Magdalenca"

Volkslieder aus Istrien

"Kara mama"

"Kantaj Nineta"

Pavle Merkù

Volkslied aus dem Resiatal

"Nana ščeričica"

Gallina Frauenvokalensemble:

Maša Simčič, Sopran

Živa Kolenc, Sopran

Ana Plemenitaš, Alt

Višnja Fičor, Alt

Leitung: Ana Erčulj