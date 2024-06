Turul und Pfeilkreuzler

Wie Ungarn sein Nazi-Erbe aufarbeitet

06:35 Minuten Schon seit vielen Jahren ist die Skulptur des Turul-Vogels umstritten. © imago / Volker Preußer

Enikö Zöller, Caspar Leder · 26. Juni 2024, 19:10 Uhr

Das Turul-Denkmal neben der ehemaligen Parteizentrale der ungarischen Faschisten, den Pfeilkreuzlern, hat in den letzten Jahren für Aufruhr gesorgt. Warum ist dieses Denkmal so kontrovers und was sagt es über die Erinnerungspolitik in Ungarn aus?