Tunesische Revolution

Träume, Hoffnung, Enttäuschungen

159:21 Minuten
Nahaufnahme einer Frauenhand, die das Passfoto eines jungen Mannes in die Kamera hält. Er hat kurzes lockiges Haar und schaut ernst.
Als sich am 17. Dezember 2010 der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in Brand steckte, löste er damit den Arabischen Frühling aus. Hier zeigt seine Mutter sein Passfoto. © picture alliance / Associated Press / Giorgos Moutafis
Mersch, Sarah |
Der Arabische Frühling begann vor 15 Jahren in Tunesien mit dem Traum von Freiheit. Doch weder der Traum von Demokratie und Freiheit ist in Erfüllung gegangen, noch hat sich der Lebensstandard der Menschen in Tunesien grundlegend verbessert.
