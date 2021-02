Türsteherin Navina Nicke Der lange Weg zurück ins Clubleben

Wenn die Clubs wieder öffnen, müssen sich alle erst an die neue ungewohnte Nähe herantasten, sagt Türsteherin Navina Nicke. (Fabian Melchers)

Sie weise nie jemanden aufgrund des Alters ab, sagt die Türsteherin Navina Nicke. Aggressive Leute dagegen sortiere sie immer aus. Eines steht für sie fest: Wenn die Clubs wieder öffnen, werde auch sie erst üben müssen, normale soziale Nähe zuzulassen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) muss derzeit die komplizierte Frage klären, ob jemand aus Altersgründen von einer Party ausgeschlossen werden darf oder ob er damit diskriminiert wird. Ein Mittvierziger will nicht hinnehmen, dass ihm ein Ticket für ein Open-Air-Festival verwehrt wurde, weil er nicht mehr zum jungen Zielpublikum gehöre und dieses wegen des großen Andrangs Vorrang habe. Oder muss man so etwas in diesem Fall hinnehmen? Schließlich wird man ja auch von Türsteherinnen und Türstehern vor angesagten Clubs aussortiert.

Sie treffe nie eine Auswahl nach Alter, sagt Navina Nicke, Türsteherin in Hamburg, Auch ob jemand Turnschuhe trage, sei ihr "vollkommen egal". Sie achte eher darauf, dass die Leute nicht aggressiv oder bereits stark angetrunken seien, wenn sie sich in die Einlassschlange einreihen. Oberste Priorität habe, niemanden einzulassen, "der meinen Gästen schadet".

Gelassenheit gegenüber Abgewiesenen

Die mitunter verärgerte Reaktion abgewiesener Leute nimmt sie gelassen: "Das ist meine Rolle, die dann beschimpft wird, nicht meine Person."

Seit vielen Monaten sind alle Clubs geschlossen. Können auch die Qualitäten von Türsteherinnen- einrosten, wenn man über einen langen Zeitraum nur noch wenigen Menschen nahekommen darf und die gesamte Club Community wie in einem Winterschlaf liegt? "Ich denke, dass wir alle ein bisschen an unserem Sozialverhalten arbeiten müssen, wenn das hier vorbei ist, und solche Dinge wieder üben müssen", sagt Nicke.

Das gelte natürlich auch für das Clubpublikum, das erstmal wieder lernen müsse, "Nähe zu anderen Menschen zuzulassen, vor allem zu Menschen, die wir nicht kennen." Das werde ein längerer Prozess.

