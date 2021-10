Türkei im Krisenmodus Wohin steuert Erdogan?

Moderation: Gerhard Schröder

Die türkische Währung hat gegenüber Dollar und Euro massiv an Wert verloren, Corona lähmt das Land, die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Preise steigen. (imago / NurPhoto / Umit Turhan Coskun)

Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise, Corona lähmt das Land und Präsident Erdoğan geht auf Konfrontationskurs zum Westen. Die Botschafterkrise wurde zwar entschärft, aber der Kurs des Nato-Landes Türkei wird zunehmend unkalkulierbar.

Die Türkei befindet sich im Krisenmodus und Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine islamisch-konservative Partei AKP kämpfen um den Erhalt ihrer Macht. Die türkische Währung hat gegenüber Dollar und Euro massiv an Wert verloren, die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Preise steigen. Zudem leben rund fünf Millionen Geflüchtete aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan in der Türkei. Auch das kostet die Regierung Erdoğan immer mehr Sympathien und stärkt die Oppositionsparteien. Mit an den "Westen" adressierten Demonstrationen der Stärke versucht Erdoğan seine Klientel hinter sich zu versammeln.

Welchen Rückhalt genießen Erdogan und seine AKP-Partei noch im eigenen Land? Welche außenpolitischen und militärisch-strategischen Ziele verfolgt er? Wie gefährlich kann die Krise im Nato-Land Türkei für Europa werden? Wie sollte der Westen darauf reagieren?



Es diskutieren:

Martin Erdmann, ehemaliger Botschafter Deutschlands in der Türkei (2015 - 2020)

Macit Karaahmetoglu, SPD-Bundestagsabgeordneter

Karin Senz, Korrespondentin des ARD-Hörfunks in der Türkei

Zafer Meşe, Berlin-Koordinator der SETA-Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung