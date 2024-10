Als wir uns 2016 begegnet sind und wir die ersten Bilder auch gemacht haben, war noch nicht ganz klar, dass es ein Buch wird. Das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Genauso hat sich auch so etwas wie Vertrauen und gegenseitige Akzeptanz entwickelt. Damit meine ich auch eine physische Nähe, wenn man in Extremsituationen angespannt trainiert oder sich vorbereitet - und da ist dann ein Fotograf dabei.

Frodeno: „Selbst wenn er Mittelformat fotografiert, dann ist es einfach nicht dieses ganz normale hundert Bilder pro Sekunde Klackern, was man bei jedem anderen Fotografen hört. Dementsprechend wusste ich oftmals, dass er da ist, ohne dass ich ihn gesehen habe. Es gab dann dieses Vertrauen, ihn auch ranzulassen und keine Grimasse zu verziehen oder mich nicht zu verstellen - das hat sich einfach über Jahre ergeben. Er war auch in vielen Situationen dabei, in denen ich die Bilder vielleicht nicht gedruckt sehen möchte und wir dieses 100-prozentige Vertrauen hatten, dass er das so darstellt und vor allen Dingen auch das weglässt, was irgendwie entblößend wäre."