Die Inflation des Traumabegriffs

Doch dabei ist es nicht geblieben. Später wurde auch alltägliches und chronisches Elend zum Trauma-Auslöser erklärt. Häufig dabei im Zentrum: Mutter, Vater, Kind. Die Kernfamilie. So kann alles traumatisieren, was Eltern getan haben, aber auch fast alles andere.

Eine sogenannte „holistische Psychologin“ mit über fünfeinhalb Millionen Followern auf Instagram weiß: „Kindheitstraumata sind nicht nur Folge dessen, was Du erlebt hast, sondern auch dessen, was Du nicht erlebt hast.“

Durch Inflation sinkt der Wert einer Währung. Auch Begriffe verlieren an Wert, wenn sie inflationär gebraucht werden. Traumata wie Krieg, Vergewaltigung oder Naturkatastrophen sind schwerwiegende Lebenseinschnitte, die vieles zerstören, was wir uns bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hatten.

„Innen drin bleiben wir immer Kinder“, behauptet die aktuell sehr populäre Schematherapie. Das betrachtet uns lebenslang als Opfer, denn Kinder sind oft wirklich hilflos. Wir glauben an die heilsame Wirkung einer „Traumatherapie“, in der wir die an uns begangenen Sünden beichten. Statt einer Lösung für die Probleme der Gegenwart fordern wir Erlösung für das „Innere Kind“.

Liegt unser zukünftiges Glück also in der detaillierten Betrachtung einer missratenen Vergangenheit? Dann bleibt uns nur abzuarbeiten, was in unseren ersten Lebensjahren mit uns passiert ist, ein endloser Versuch der Kompensation dessen, was schon geschehen ist.