Wutreden von Trapattoni, Thunberg & Co.

10. März 1998: Die Bayern hatten gegen Schalke verloren. Und deren Trainer Giovanni Trapattoni ließ kein gutes Haar an seinen Spielern: "Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sehen, was passieren in Platz. In diese Spiel, wie zwei oder drei oder vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer!". Er endete mit "Ich habe fertig".