"Day of Remembrance"

Wie queere Erinnerungskultur geht

In Deutschland gibt es am Erinnerungstag auch Workshops, um Gewalt gegen transphobe Menschen zu verhindern.

Keilbart, Lara · 20. November 2023, 14:11 Uhr

Der "Transgender Day of Remembrance" erinnert jedes Jahr am 20. November an die Opfer transphober Gewalttaten. Die Podcasterin und Autorin Lara Keilbart erklärt, wie in Deutschland mit Trauermärschen, Mahnwachen und Diskussionen gedacht wird.