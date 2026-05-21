Iran

Regisseur Panahi wehrt sich vor Gericht gegen Haftstrafe

08:55 Minuten Ein Revolutionsgericht hatte Jafar Panahi im Dezember 2025 in Abwesenheit zu einem Jahr Haft verurteilt - trotzdem reiste der Regisseur im April 2026 wieder in den Iran © picture alliance / dpa / SIPA / David Niviere

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist gegen seine Haft in Berufung gegangen. Der Prozess ist im Iran großes Thema, so Schauspielerin Jasmin Tabatabai. Sie bewundert Panihi für seine angstfreien, gesellschaftskritischen Filme. Damit mache er Mut.