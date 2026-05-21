Iran

Regisseur Panahi wehrt sich vor Gericht gegen Haftstrafe

08:55 Minuten
Jafar Panahi bei den Cesar Film Awards 2026 am 26. Februar 2026.
Ein Revolutionsgericht hatte Jafar Panahi im Dezember 2025 in Abwesenheit zu einem Jahr Haft verurteilt - trotzdem reiste der Regisseur im April 2026 wieder in den Iran © picture alliance / dpa / SIPA / David Niviere
Tabatabai, Jasmin |
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Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist gegen seine Haft in Berufung gegangen. Der Prozess ist im Iran großes Thema, so Schauspielerin Jasmin Tabatabai. Sie bewundert Panihi für seine angstfreien, gesellschaftskritischen Filme. Damit mache er Mut.
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