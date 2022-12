Weihnachtsmusik aus Europa

Auch in der neuesten Chorliteratur existiert explizite Weihnachtsmusik – so zum Beispiel die zehn Advent-Antiphonen Manfred Längers, die eine poetische Atmosphäre des Wartens und Hoffens zeichnen. Der Wiener Kammerchor hat sie unter Leitung von Michael Grohotolsky erstmals in Wien gesungen. Als Encore gab es den Südtiroler Andachtsjodler, der in keinem österreichischen Weihnachtskonzert fehlen darf.