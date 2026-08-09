Tourismus

Die koloniale Kehrseite des Reisens

38:07 Minuten
Touristen fotografierendie Grosse Sphinx von Gizeh in Kairo.
Tourismus ist keine einfache Freizeitbeschäftigung - Sinthujan Varatharajah beschreibt in seinem Buch "Wo Zeit stehen bleibt", wie tief die koloniale Logik in den modernen Tourismus eingeschrieben ist. © picture alliance / WaterFrame / Daniela Dirscherl
Rohde, Stephanie; Varatharajah, Sinthujan |
Audio herunterladen
Sommer bedeutet für viele Menschen in Deutschland: verreisen. Aber wer darf sich auf der Welt eigentlich bewegen und wer nicht? Für Sinthujan Varatharajah ist Tourismus keine harmlose Freizeitbeschäftigung, sondern Teil einer kolonialen Gegenwart.
Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastSein und Streit

Podcast hören

PodcastSein und Streit

Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur

Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Reisen und Tourismus
Zur Startseite