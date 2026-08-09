Tourismus

Die koloniale Kehrseite des Reisens

38:07 Minuten Tourismus ist keine einfache Freizeitbeschäftigung - Sinthujan Varatharajah beschreibt in seinem Buch "Wo Zeit stehen bleibt", wie tief die koloniale Logik in den modernen Tourismus eingeschrieben ist. © picture alliance / WaterFrame / Daniela Dirscherl

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Sommer bedeutet für viele Menschen in Deutschland: verreisen. Aber wer darf sich auf der Welt eigentlich bewegen und wer nicht? Für Sinthujan Varatharajah ist Tourismus keine harmlose Freizeitbeschäftigung, sondern Teil einer kolonialen Gegenwart.