    Tonhalle Düsseldorf: Musik von Bartók, Kurtág und Kodály

    98:00 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Isabelle Faust, Düsseldorfer Symphoniker, Adam Fischer |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite