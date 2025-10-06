    Tonart-Session: Wasser als Motiv und Temperament - Interview mit Celine Rudolph

    11:46 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Musiktipps
    © Deutschlandradio
    Celine Rudolph |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Musiktipps
    Aus dem PodcastMusiktipps
    Zur Startseite