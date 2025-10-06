Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 16:30 Uhr
Kulturnachrichten
Live
Seit 16:30 Uhr
Kulturnachrichten
Programm
Podcasts
Live
Seit 16:30 Uhr
Kulturnachrichten
Live
Seit 16:30 Uhr
Kulturnachrichten
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Tonart-Session: Wasser als Motiv und Temperament - Interview mit Celine Rudolph
11:46 Minuten
© Deutschlandradio
Celine Rudolph
|
06. Oktober 2025, 15:30 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Aus dem Podcast
Musiktipps
Zur Startseite