Zum Tod von Simone Bär

Zu den beiden zu fahren und einzutauchen ist ein magischer Prozess. Man kommt in eine Hexenküche, kriegt seinen Kaffee. Dann ist eine ganz bestimmte Atmosphäre im Raum und man will noch gar keine Vorschläge, erst mal nur reden. Dann rührt man in einem großen Topf und irgendwann steigen Gesichter daraus empor. Das ist ein Geheimnis, das ich nie lüften konnte und auch nicht wollte.

Tom Tykwer über die Zusammenarbeit mit Simone Bär