Marianne Birthler über Werner Schulz

In der Frage um Waffenlieferungen an die Ukraine lag er zuletzt im Streit mit Teilen seiner Partei. Er vertrat die Position, dass Deutschland Waffen liefern soll. Man müsse sich an die Erfahrung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern, die, "als sie die Greuel in Deutschland in den Konzentrationslagern entdeckten, erkannten: Das war zu spät und zu wenig, was wir getan haben. Wir hätten einiges verhindern müssen. Das ist im Moment die Situation. Wir haben das in unserem deutschen Wohlfühlzustand offensichtlich vergessen, dass man diese Demokratie wehrhaft verteidigen muss. Dass man seine Freiheit verteidigen muss. Notfalls mit der Waffe in der Hand."