Zum Tod von Fred Fussbroich

Als die Dokumentation über den Alltag einer Kölner Arbeiterfamilie 1990 in Serie ging, war eines von Anfang an sehr ungewöhnlich, sagt Mies: Die Fussbroichs schauten niemals in die Kamera. Das Filmteam, das sie in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung auf Schritt und Tritt begleitete, schienen sie überhaupt nicht wahrzunehmen.