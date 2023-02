Modeschöpfer Paco Rabanne

Der Futurist des Laufstegs ist tot

06:24 Minuten Inspiration aus der Zukunft: Der Modeschöpfer Paco Rabanne mit vier seiner Models 1993 in Paris © imago / Starface / Guy Marineau

Diana Weis im Gespräch mit Britta Bürger · 03. Februar 2023, 23:08 Uhr

Mit Kleidern aus Metall schuf der spanische Designer Paco Rabanne in den 1960er-Jahren futuristisches Flair. Er zeigte Models of Color und war auch damit seiner Zeit voraus, so Modeexpertin Diana Weis. Nun ist Rabanne mit 88 Jahren gestorben.