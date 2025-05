Am 28. Mai 1925 vor hundert Jahren wurde Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin geboren. Er war ein Jahrhundertsänger, ein Künstler, denen man nach wenigen Takten erkennt - so einzigartig war sein Tampere, war seine Art zu singen. Über 400 Schallplatten hat der aufgenommen, er hat in unzähligen Opernrollen auf der Bühne gestanden. Aber vor allem war er der wichtigste Liedsänger des zwanzigsten Jahrhunderts.

Sein letzter Schüler, der Bariton Benjamin Appl, hat nun in Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur zum Geburtstag von Fischer-Dieskau eine neue Aufnahme herausgebracht, zusammen mit seinem Klavierpartner James Baillieu. Das Album ist eher ein Buch, das Bilder und Zeichnungen biete. Im Gespräch teilte er sehr persönliche Erinnerungen an den Unterricht und den Lehrer Fischer-Dieskau, wie er ihm begegnet ist, was er von ihm gelernt hat und welchen Menschen er hinter den Kullissen kennengelernt hat.



Material in Hülle und Fülle

"Zum einen bin ich immer noch in Kontakt mit seiner Frau Julia Varady. Wir sehen uns regelmäßig. Das ist natürlich die erste Quelle." Zum anderen Teil hat Appl Einblick in die akribisch sortierte Privatsammlung mit vielen Briefen und Programmheften erhalten. Diese ist seit einigen Jahren in der Staatsbibliothek zu Berlin hinterlegt. Zudem sind auch Fischer-Dieskaus Zeichnungen und Gemälde Quelle diverster Stationen.

Musik aus dem Hause Fischer-Dieskau

Das Album zeigt den Lebensweg des Pädgogen und Bühnensängers chronologisch. Daher sind die ersten Tracks der Musik gewidmet, die im Elternhaus erklang: ein Werk vom Vater, von Albert Fischer-Dieskau und Bruder Klaus Fischer-Dieskau. Seine Eltern förderten ihn, wo sie konnten.

Dem folgt das erste Lied, das der junge Dieskau je einstudierte: ein Lied von Johannes Brahms.

Angeblich war er in der Schule kein guter Schüler. Er hasste Sport und war anscheinend zu Beginn sehr schüchtern. Und ich denke, dass er sich durch diese Singstimme auch als Persönlichkeit sehr früh fand.

Dunkle Seiten der frühen Biographie

Appl setzt auch auf jene Musik, die dunkle Ereignisse in der Zeit des Zweiten Weltkrieges aufnehmen, wie Aribert Reimanns "Tenebrae (Celan)". Dieskau wurde als junger Mann eingezogen, wie seine Brüder auch. Aber einer seiner Brüder wurde im Euthanasieprogramm der Nationalsolzialisten ermordet.

Das ist ein Kapitel, das ihn sehr geprägt hat, auch später, was das Repertoire betrifft. Also Mahlers 'Kindertotenlieder' waren etwas, dass er sehr mit seinem Bruder in Verbindung brachte. Es war der mittlere Bruder, der unter Epilepsie litt, dessen Verlauf immer schwieriger wurde. ... Im Krieg war das, anscheinend seine Mutter mit dem zweiten Sohn Martin vor dem Haus saß und ein schwarzes Auto vorfuhr und die Nazis das Kind mitnahmen. Wenige Wochen später kam ein Brief, dass das Kind aufgrund einer Grippe verstarb.

Nach dem Krieg verbrachte Dieskau einige Jahre in Amerikanischer Gefangenschaft. In dieser Zeit vertiefte er sich mehr und mehr in die Musik, auch weil er mit seiner Musik den anderen wieder Licht ins Leben brachte.

Der Rundfunk war den schweren Jahren eine wichtige Heitmat. Seine Karriere nahm einen ungewöhnlich steilen Verlauf. Das Unterrichten kam hinzu. Eine glanzvolle Persönlichkeit, der sich Appl zuerst vor großer Verehrung nicht zu nähern traute. Doch insgesamt drei Jahre konnte Appl von den Erfahrugen auf der Bühne und im Leben partizipieren und nun diese Gesamtschau auf seinen Lehrer und Mentor vorlegen.

Der Bariton Benjamin Appl © Lars Borges

"For Dieter - Hommage an Dietrich Fischer-Dieskau"



Benjamin Appl, Bariton

James Baillieu, Klavier