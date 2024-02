Zunehmend werden 14- bis 24-jährige Jungbürger, die Hauptnutzer von TikTok, mit antidemokratischen, menschenverachtenden bis faschistoiden Videos überschwemmt, von demagogischen Ausfällen der AfD-Chefin Alice Weidel wie von den dumpfen Sprüchen ihrer Follower. Die AfD ist rund zwanzigmal so präsent auf der Plattform wie jede der anderen Parteien. Und sie hat jede Menge nur knapp maskierte Fußtruppen.

In der letzten Woche hat TikTok einen Account gecancelt, der Clips aus einem Podcast verbreitet, mit dem Hoss und Hopf, zwei rhetorisch begabte und geschäftstüchtig zielstrebige Wirrköpfe, seit einem Jahr eine wirre, aber gerichtete Mischung anrühren: Ratschläge zu Lebensführung und finanziellem Erfolg für pubertierende Jungmänner, dazu aggressive Männlichkeit, Weltverschwörungsphantasien über die globale Wirtschaftslite und die Systemmedien, die eine weltweite Agenda zur Abschaffung der männlichen Tugenden verfolgen.

Ziemlich eklig das Ganze, maßgeschneidert für verunsicherte junge Menschen. Da soll offenbar eine radikale Jugendbewegung herbeigezogen werden. Parallelen bieten sich an: Die Mischung von Orientierung suchenden Jugendlichen, rechtsradikalen Demagogen, unsicheren Zukunftsaussichten und einem neuen, rasanten Medium – die hat es vor 100 Jahren schon einmal gegeben.

Und für den Aufstieg der Klickmedien sind auch Bildungsbürger, Intellektuelle und aufgeklärte Eltern mitverantwortlich, die sich aus Ekel, Massenverachtung und intellektuellem Dünkel diese Abgründe ebenso wenig wie die "Bild"-Zeitung angesehen haben. Aber heute ist es nicht mehr nur fahrlässig, wenn die CDU in ihren „Medienpapieren“ populistisch gegen die sogenannte "Zwangsgebühren" agitiert, statt den nicht kommerziellen Medien Raum zur Entwicklung zu sichern, am besten durch das Grundgesetz.

Die EU will TikTok beobachten, und sie kann Bußgelder verhängen, auch hohe. TikTok hat viel Geld und clevere Anwälte, und Hass und Lügen gehen viral. An Verbote denkt im freien Europa bislang niemand, jedenfalls nicht öffentlich, nicht einmal an einen TÜV für die Algorithmen oder die Anwendung des Presserechts auf die Lügenblasen. Ich nenne das: Selbstzerstörung.