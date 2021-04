Thüringer Bach-Wochen Das Leben als eine Schiffsreise

Moderation: Bettina Schmidt

Musikalische Früherziehung: Christoph Prégardiens Leidenschaft für den Gesang wurde im Chor bei den Limburger Domsingknaben geweckt. (Christoph Prégardien / Marco Borggreve)

Weimar war für Johann Sebastian Bach eine wichtige Lebensstation. In der Herder-Kirche wurden nun einige seiner Violinkonzerte und Kantaten gespielt. Mit dabei sind Christoph Prégardien und "Le Concert Lorrain".

Bevor Johann Sebastian Bach in Weimar tätig wurde, war er etliche Jahre im Köthener Schloss beschäftigt. Diese Zeit beschrieb der Musiker später als seine glücklichste. Denn hier diente er einem musikenthusiastischen Herrscher, der sogar Patenschaften für die Kinder Bachs übernahm.

Aus dieser unbeschwerten Zeit stammt unter anderem das Violinkonzert a-Moll BWV 1041 und das in E-Dur BWV 1042. Diese wurden unter anderem bei dem Konzert Anfang April 2021 in der Herder-Kirche in Weimar aufgeführt. Als Solistin war dabei Leila Schayegh, die Leiterin des Ensembles "Le Concert Lorrain".





Leila Schayegh wechselte nach ihrem ersten Studium von der Geige auf die barocke Variante für ihr zweites Studium. (Leila Schayegh / Marco Borggreve)

Zwei Solokantaten bot Christoph Prégardien dar. Bei der ersten handelt es sich um die sogenannte Kreuzstabkantate, die Bach 1726 in Leipzig komponierte. In ihr wird wie so oft damals das Gleichnis vom Leben als einer Schifffahrt thematisiert. Musikalisch verweist Bach auf die Seereise mitsamt den dazugehörigen Wellenbewegungen.

Die Kantate "Ich habe genug" ist für das Fest Mariä Lichtmess komponiert, das Anfang Februar begangen wird. Entstanden ist die Kantate in Leipzig, hat aber einige frühere, erneut herangezogene Anteile. Als Zugabe präsentierten die Musiker noch einige Ausschnitte aus der Matthäus-Passion.

Aufzeichnung vom 08. April 2021 in der Herder-Kirche St. Peter und Paul in Weimar

Johann Sebastian Bach

Sinfonia für 2 Oboen, Fagott, Streicher und Basso continuo BWV 42

Kantate "Ich will den Kreuzstab gerne tragen" BWV 56

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo a-Moll BWV 1041

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo E-Dur BWV 1042

Kantate "Ich habe genug" BWV 82

Matthäus-Passion BWV 244:

Nr. 64. Rezitativ "Am Abend, da es kühle ward"

Nr. 65. Arie "Mache dich mein Herze rein"

Nr. 42. Arie "Gebt mir meinen Jesum wieder"

Christoph Prégardien, Bariton

Leila Schayegh, Solo-Violinistin und Konzertmeisterin

Le Concert Lorrain

Stephan Schultz, Violoncello und Leitung