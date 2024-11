Thüringen

Parteispitzen einigen sich auf „Brombeerkoalition“

07:06 Minuten Im Thüringer Landtag könnte bald die erste Koalition aus CDU, SPD und BSW regieren. Noch müssen allerdings die Gremien der drei Parteien zustimmen. © picture alliance / dpa / Martin Schutt

CDU, SPD und BSW in Thüringen haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das dürfte auch an BSW-Chefin Wagenknecht liegen. Die hatte zuletzt andere Sorgen, als sich in Thüringer Verhandlungen einzumischen – etwa schlechte Umfragewerte.