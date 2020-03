Thomas Schäfer Hessens Finanzminister gestorben

Ludger Fittkau im Gespräch mit Britta Bürger

Thomas Schäfer sei als hessischer Finanzminister auch für die Kulturpolitik eine zentrale Figur gewesen, sagt unser Korrespondent. Am Samstag wurde er tot aufgefunden. (Arne Dedert / dpa)

Thomas Schäfer war seit 2010 hessischer Finanzminister und damit auch für die Kulturpolitik zentral - außerdem als Nachfolger für den Ministerpräsidenten im Gespräch. Nun wurde der 54-Jährige tot aufgefunden. "Ein Schock für das Land", sagt unser Korrespondent.

Der hessische Finanzminister, Thomas Schäfer, wurde am Samstag tot aufgefunden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde die Leiche des 54-Jährigen CDU-Politikers bereits am Vormittag in Hochheim im Main-Taunus-Kreis an einer ICE-Strecke entdeckt.

Man habe aber nicht sofort herausfinden können, dass es sich um Schäfer handle, berichtet unser Landeskorrespondent in Hessen, Ludgar Fittkau. Bislang gehe man von Suizid* aus. Weitere Hintergründe seien unklar. Auch sei berichtet worden, dass es einen Abschiedsbrief gebe, sagt Fittkau.

Einer der erfahrensten Politiker in Hessen

Schäfer sei einer der erfahrensten Politiker in Hessen nach Ministerpräsident Volker Bouffier gewesen, erklärt Fittkau. Der 54-Jährige war auch als dessen Nachfolger im Gespräch. Seit 2010 war Schäfer Finanzminister - und aktuell natürlich mit dem finanziellen Management der Corona-Krise betraut, "also ein ganz wichtiger Akteur gewesen in den letzten Tagen", so Fittkau.

Auch für die Kulturpolitik des Landes sei Schäfer eine zentrale Figur gewesen: So habe er viel Geld für den Kulturcampus und den Neubau des Jüdischen Museums in Frankfurt bereitgestellt -"ein großer Verlust für das Land, auch für die Kultur im Land".

(ckr)

*Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen, Suizidgefährdete und ihre Angehörigen: Wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen. Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei) oder online unter https:www.telefonseelsorge.de. Eine Liste mit bundesweiten Beratungsstellen gibt es unter https:www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen.