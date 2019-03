Thomas Gottschalks Literatursendung "Das ist meine Rache am Feuilleton"

Thomas Gottschalk im Gespräch mit Dieter Kassel

Thomas Gottschalk kann auch über Bücher sprechen - das beweist er jetzt im Bayerischen Fernsehen. Das Bild zeigt ihn, wie er ein eigenes Buch vorstellt: die Autobiografie "Herbstgold". (picture alliance / dpa / Tobias Hase)

Im Bayerischen Fernsehen läuft heute Abend die erste Ausgabe der Literatursendung "Gottschalk liest". Eine völlig neue Rolle für den Showmaster - der diese aber gelassen und mit Selbstironie annimmt.

Heute abend ist Thomas Gottschalk erstmals in seiner neuen Rolle als Moderator einer Literatursendung zu sehen. Viermal im Jahr soll "Gottschalk liest" künftig im Bayerischen Fernsehen laufen. Der Entertainer wird dann mit Gästen über aktuelle Bücher sprechen, was manche sicher kritisch beäugen: Ein Showmaster in der Kultur? Kann das denn klappen?

Reich-Ranicki als literarischer Ziehvater

Er habe gedacht, er traue sich mal, erzählt Gottschalk im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Den Segen von seinem literarischen Ziehvater Marcel Reich-Ranicki habe er bekommen - und auch mit Hellmuth Karasek sei er oft zusammen gewesen. "Und die beiden lustigen Gesellen haben mir ein bisschen den Respekt genommen, den ich immer vor Literatur und vor dem Feuilleton hatte. Ich fand mich ja immer vom Feuilleton ungeliebt - und das ist nun meine Rache."

Weniger Kritik, mehr Neugierde

In seiner Sendung wolle er sich nicht über die Autoren erheben, betonte Gottschalk: "Indem ich hinterher sage, das war nix, was du da abgeliefert hast". Er sei selbst oft Opfer von Kritik gewesen und habe einiges als ungerecht empfunden: "Warum müsst ihr euch am Montag den Kopf darüber zerbrechen, was am Samstag bei mir für Seifenblasen zerplatzt sind?" Insofern verfolge er keinen kritischen, sondern eher einen neugierigen Ansatz: "Ich tue das, was sich vielleicht jeder Leser wünscht, der ein Buch zur Seite legt: 'Darüber würde ich gerne mal mit dem Autor sprechen.'"

Themen, die in Vergessenheit geraten

Was die Resonanz auf seine Sendung angeht, ist der Moderator völlig gelassen: "Es ist mir inzwischen wurscht. Das ist genau der Punkt, wo ich angekommen bin." Er bilde sich nicht ein, dass es wegen ihm im Bayerischen Fernsehen plötzlich einen Quotenschub geben werde:

"Kein Mensch braucht Lesen im Fernsehen. Aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen braucht Themen, die zusehends in Vergessenheit geraten."

"Alle ein bisschen schlauer als ich"

"Kindliche Neugier" bringe er für seine neue Rolle mit, sagt der Showmaster. Ein bisschen aufgeregt sei er bei der Aufzeichung der ersten Sendung trotzdem gewesen, "weil ich den Eindruck hatte, dass alle, die da sitzen, ein bisschen schlauer sind als ich". Trotzdem habe alles gut funktioniert, findet er: "Ich glaube nicht, dass wir uns blamiert haben."