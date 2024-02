Bei den meisten Therapien ist das Ziel, dass die Leute das, was sie erleben, oder das, was sie schon mal reflektieren, mitnehmen und in ihren Alltag transferieren können. Ich finde das im Stall hier so schön, weil es so handlungsnah ist. Es ist nicht: Wir reden nur darüber, Sabine, was machst du, wenn ... sondern es ist: Sabine, mache das, wenn das passiert. Und selbst, wenn es erst mal mit einem Pferd als anderes Lebewesen ist, es ist trotzdem ein Übungsraum. Es ist ein geschützter Raum. Arbeiten mit Pferden ist handlungsorientiert. Und Handlungsorientiertheit macht den Transfer einfacher.

Pferdetherapeutin Rachel Wittschier