    The shadow of your smile - Rias Kammerchor singt Werke von Gesualdo bis Beatles

    91:38 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite