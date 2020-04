"The New Abnormal" von The Strokes Fünf Jungs als Abbild ihrer Generation

Von Joachim Hentschel

Auftritt in London: Nikolai Fraiture, Nick Valensi, Julian Casablancas and Albert Hammond Jr. von "The Strokes" (picture alliance / Capital Pictures / Martin Harris )

Die Rückkehr der Strokes sollte ein Riesenerfolg werden: Das versprach jedenfalls der Hype um "The New Abnormal". Nach siebenjähriger Pause erschien jedoch eine orientierungslose Platte ohne Message, urteilt der Journalist Joachim Hentschel.

Es kommt ja nicht so oft vor, dass popmusikalische Großereignisse ausgerechnet auf einen Karfreitag fallen. Dass es gleich zwei sind, das gibt es noch viel seltener. Doch dieses Jahr war es soweit: Am 10. April war nicht nur das 50. Jubiläum des Tages, an dem die Beatles ihre Karriere beendet haben.

Ebenso erschien ein neues Album, das von sehr vielen mit gewaltiger Spannung erwartet worden war: Die Rockband The Strokes hat ihre insgesamt sechste Platte herausgebracht. Titel: "The New Abnormal". Doch hat sich das Warten gelohnt?

Zu Beginn eine Art neue Beatles

Als die Strokes vor knapp 19 Jahren zum ersten Mal zu hören und zu sehen waren, galten die New Yorker als eine Art neue Beatles, als die Band schlechthin für das frisch angebrochene Jahrtausend.

Entsprechend groß wurde nun auch das neue Album inszeniert. Erste Ankündigung in der Silvesternacht, exklusive Vorabkonzerte – darunter eins in Berlin – und zwei Songs als Teaser.

Der Grund für die Aufregung: Es ist sieben Jahre her, das die Strokes das letzte Mal von sich hören ließen. Und die Indizien, dass die Band nicht zurückkommen würde, waren stark. Die Verkaufszahlen wurden zuletzt immer schlechter, Hits gab es auch keine mehr - und ihr Sänger Julian Casablancas hat eine Solokarriere gestartet.

"The New Abnormal" mit Spannung erwartet

Das klingt alles verdächtig nach den typischen Problemen, die eine Rockband so bekommt, wenn der Erfolg langsam abflaut, wenn den Musikern irgendwie auch nichts Neues mehr einfällt. Trotzdem wurde "The New Abnormal" mit Spannung erwartet.

Denn die Strokes sind eben nicht irgendeine Rockband. Ihre Ankuft 2001 wirkte wie ein Erdbeben, vor allem weil es in dieser Zeit eigentlich nur um Hip-Hop und Crossover-Rock ging.

Und neben der Musik brachten die New Yorker noch ein anderes wichtiges Element mit: ihr einzigartiges Erscheinungsbild. Mit ihrem gechillten Rebellentum und der historisch einzigartigen Musik inspirierten die Jungs aus besserem Haus viele Nachfolger.

Das alte Normale

Mit dem Titel "The New Abnormal", also "Das neue Unnormale", verspricht das neue Album mehr, als es einlösen kann. Denn mit Überraschungen kann die Platte nicht punkten.

Im Grunde ist es "business as usual" mit vielen Referenzen an die 80er-Jahre und einem etwas reduzierteren Sound. Für den ist auch die Produzenten-Feuerwehr Rick Rubin mitverantwortlich, den schon Musiker von Eminem bis Metallica angerufen haben, als musikalisch nicht mehr viel ging.

An Emotionen mangelt es "The New Abnormal" nicht, an einer wirklichen Botschaft aber schon. Wirklich glücklich dürften hier nur alte Fans werden. Denn eigentlich sind die Strokes ein bisschen wie ein Fußballverein, den man von früher noch mag, obwohl er nicht mehr so toll spielt. Viel gerissen wird hier nicht mehr.

Am Ende sind die fünf Jungs ein Abbild ihrer Generation: Keine Ahnung, wie es weitergehen soll.

"The New Abnormal" von The Strokes ist am 10.04.2020 erschienen und als Download, CD, Vinylplatte und als Stream erhältlich.