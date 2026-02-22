    "The English Orpheus" - Der Komponist John Dowland

    109:36 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Andreas Arend, Volker Michael |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite