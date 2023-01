Neu im Kino: "The Banshees of Inisherin"

Plötzliches Ende einer Männerfreundschaft

05:26 Minuten Da gehen sie auseinander: Pádraic Súilleabháin (v. Colin Farrell) und Colm Doherty (Brendan Gleeson). © Jonathan Hession / 20th Century Studios

Von Patrick Wellinski · 05.01.2023

In "The Banshees of Inisherin" treffen zwei schrullige Charaktere auf einer kleinen Insel aufeinander. Wo eben noch Freundschaft war, ist plötzlich nur noch blanker Hass. Fast überzeugende Verfilmung einer Geschichte aus dem irischen Bürgerkrieg.