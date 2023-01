Minister Ben-Gvir auf dem Tempelberg

Der Tempelberg ist für Juden, Muslime und Christen ein wichtiger heiliger Ort. An Besuchen nationalistischer Israelis sowie an jüdischen Forderungen nach Gebetsrechten auf dem Tempelberg entzündete sich wiederholt teils gewalttätiger Protest von Palästinensern. Als der damalige Oppositionsführer und spätere israelische Ministerpräsident Ariel Scharon im Jahr 2000 demonstrativ den Tempelberg besuchte, löste er damit die Zweite Intifada aus.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte unmittelbar vor seiner Wahl am 1. November betont, er werde den Status quo an der von Muslimen und Juden beanspruchten heiligen Stätte nicht antasten. Bisher gilt, dass die Stätte Nicht-Muslimen für Besuche offensteht, das Recht auf Gebet bleibt jedoch Muslimen vorbehalten.