Technische Panne bei Amazon Wenn Algorithmen Filme zensieren

Thomas Groh im Gespräch mit Gesa Ufer

Eine technische Störung bei Amazon blockierte Filme für Streaming und Verkauf. (dpa / Daniel Bockwoldt)

An die 100 Filme, teils hochwertige Filmkunst, waren bei Amazon plötzlich nicht mehr greifbar. Fast allen gemeinsam: erotische Szenen oder auch schwul-lesbische Inhalte - doch die meisten davon sind jugendfrei. Schuld war offenbar ein übereifriger Algorithmus.

Amazon-Kunden waren am Wochenende verwirrt, wenn nicht gar entsetzt: Um die 100 Filme, darunter die Aufklärungsfilme von Oswalt Kolle und etliche Erotikthriller, vor allem aber Werke mit schwul-lesbischem Inhalt oder Queer-Themen, waren plötzlich nicht mehr greifbar – weder als DVDs noch im Streaming. Etliche der betroffenen Filme zählen zu den Arthouse-Filmen, darunter Francois Ozon, der kürzlich erst seinen neuen Streifen auf der Berlinale vorstellte. Und fast alle haben eine FSK-Freigabe ab 16 oder sogar ab zwölf. Die DVD-Produzenten liefen Sturm in den sozialen Medien.

Unkontrollierbare Schere?

War da eine große Zensoren-Schere am Werk? Unser Filmkritiker Thomas Groh hat nachgefragt. Resultat: Amazon habe laut einem Unternehmenssprecher einen "bedauerlichen technischen Fehler" eingeräumt - es handele sich keineswegs um bewusste Zensur. "Die Filme werden jetzt Stück für Stück wieder eingepflegt", so Groh. Müssen wir künftig häufiger mit irregeleiteten Algorithmen rechnen, die munter drauflos zensieren und sperren? Und wie will Amazon das verhindern? Das bleibt vorerst unklar.