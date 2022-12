Schon vor über 20 Jahren hat sich der kalifornische Schriftsteller T.C Boyle in "Ein Freund der Erde" mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Auch in seinem neuen Roman, dem Ökothriller "Blue Skies", der im Mai 2023 erscheinen wird, geht es um die Auswirkungen der Umweltzerstörung.

Corona, Inflation oder Krieg - das Hauptübel unserer Zeit liegt für Boyle klar auf der Hand: "Über die Pandemie, Putins Krieg und den Aufstieg des Faschismus in Europa und den USA scheinen wir die Tatsache aus den Augen verloren zu haben, dass die Hauptkrise der Menschheit der Klimawandel und das massenweise Artensterben ist".

Boyle wohnt im kalifornischen Santa Barbara in einem Haus namens "Butterfly Wood". Dort herrschte zuletzt die schlimmste Dürre seit zwölf Jahrhunderten, sagt er. Die Monarchfalter, nach denen sein Haus benannt ist, hätten früher zu Tausenden in den Wäldern im Hinterland überwintert.

Neben den umweltpolitischen Zielen, die Erderwärmung, wie im Pariser Abkommen beschlossen, deutlich unter zwei Grad zu halten, müssen die Erfordernisse der Gegenwart zurückstehen, sagt Boyle, auch wenn es um die Frage geht, wie man im Winter das Haus warm kriegt: "Erinnern wir uns an das, was wirklich heilig ist: die Erde, die uns und all die Schönheit und den Glanz hervorgebracht hat. Es gilt, sie zu bewahren oder zu sterben."