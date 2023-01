Jahrelang ist darüber diskutiert worden, nun gibt es konkrete Pläne: Die Dresdner Stadtverwaltung hat für ein Jüdisches Museum vier mögliche Standorte herausgearbeitet. Favorisiert wird ein moderner Anbau an das bestehende Stadtmuseum im Dresdner Zentrum.

Die Dresdner Stadtspitze hält zudem an einem Gedenkort am Alten Leipziger Bahnhof fest. Denkbar sei dort auch ein jüdisches Kulturzentrum, hieß es. Zudem soll der Aufbau eines NS-Dokumentationszentrums geprüft werden.

Von dem Bahnhof waren in der NS-Zeit ab 1942 Jüdinnen und Juden deportiert worden. Im April 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, dort dauerhaft an die Ermordung von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit zu erinnern.