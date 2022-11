Internationales Symposium in München

Beleidigungen und Diskriminierungen, Bodyshaming und Übergriffigkeit – wer Tänzerin oder Tänzer werden will, lernt die Machtmechanismen in den Ausbildungsstätten von klein auf. Nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Tänzerinnen und Tänzer mit eigenen Leidenserfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen sind, kommt keine Ballettschule oder Tanzakademie mehr an dem Thema vorbei.