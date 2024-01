Taiwans Wahl

Für Frieden, Freiheit und Wohlstand

25:17 Minuten Unterstützer von Lai Ching-te bei einer Wahlkampfveranstaltung: Der taiwanische Vizepräsident will bei der anstehenden Wahl Präsident werden. © picture alliance / ZUMA Press / Brennan O'Connor

Von Andre Zantow, Katja Bigalke · 03. Januar 2024, 18:30 Uhr

Am 13. Januar 2024 wählen die Menschen in Taiwan ihr Parlament und ihren Präsidenten. Gute Chancen hat Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei, den die KP in der benachbarten Volksrepublik China als „Separatisten“ bezeichnet.