Tag der Einheit des Volkes in Russland

Russland hat am Freitag den "Tag der Einheit des Volkes" begangen. Der Feiertag wurde erst 2005 im Zuge eines neuen russischen Selbstverständnisses eingeführt und soll an die Befreiung Moskaus 1612 von polnisch-litauischer Besatzung erinnern. Dafür wurde der Jahrestag der Oktoberrevolution gestrichen. Doch vielen Russen ist der neue Feiertag kaum bekannt, sagt die Theatermacherin Katja Ladynskaya

Sie glaubt, dass die "Propagandamaschine" sehr benutzt werde, um ihn bekannter zu machen. Sie selbst habe erst vor ein paar Tagen von seiner Existenz gehört und vielen Menschen in der russischen Oppositionsbewegung sei er ebenfalls unbekannt. Ladynskaya kritisiert das Geschichtsverständnis und die Namensgebung:

Außerdem gebe es einen unauflösbaren Widerspruch: Man feiere die Befreiung Moskaus von Fremdherrschaft, während man selbst einen souveränen Staat überfalle. Das versuche die Propaganda mit dem vermeintlich gerechten Kampf gegen den Nazismus in der Ukraine aufzulösen, so Ladynskaya.

"Die Wurzeln des Problems liegen in der Sowjetunion. Auch dort gab es in vielen Teilen Zwangsrussifizierungen und auch damals hat man versucht, die ukrainische Sprache auszulöschen. Auch damals gab es den Propagandabegriff der 'Russischen Welt', der heute wieder so wichtig geworden ist."