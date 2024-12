Syrische Journalistin

Hiba Obaid - Der Duft von Aleppo

34:14 Minuten Hiba Obaid stammt aus Aleppo © picture alliance / abaca / DIA Images

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Weil sie als Aktivistin in Syrien nicht mehr sicher war, floh Hiba Obaid 2015 nach Deutschland. Den Sturz Assads erlebte die Journalistin wie in einem Traum. Sie erzählt von Erinnerungen an Aleppo, der Liebe zur Literatur und Hoffnungen für ihre Heimat.