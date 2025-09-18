Rückkehr nach Syrien

Frustriert über langsamen Wiederaufbau

23:22 Minuten Eingestürzte Gebäude und zerstörte Straßen zeugen von den schweren Schäden, die der lange Bürgerkrieg in Aleppo wie in vielen anderen syrischen Städten hinterlassen hat © Getty Images / Anadolu / Bakr Al Kasem

Rund zwei Millionen Syrer sind seit dem Sturz von Assad in ihre Heimat zurückgekehrt. Nach Euphorie macht sich Ernüchterung breit: Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, das Gesundheits- und Bildungssystem ist marode und unterfinanziert.