Rückkehr nach Syrien

Frustriert über langsamen Wiederaufbau

23:22 Minuten
Blick in eine Strasse mit teilweise eingestürzten Häuser. In der Strasse fährt ein Auto, davor läuft ein Mann.
Eingestürzte Gebäude und zerstörte Straßen zeugen von den schweren Schäden, die der lange Bürgerkrieg in Aleppo wie in vielen anderen syrischen Städten hinterlassen hat © Getty Images / Anadolu / Bakr Al Kasem
Von Anna Osius, Nina Amin und Yana Adu |
Rund zwei Millionen Syrer sind seit dem Sturz von Assad in ihre Heimat zurückgekehrt. Nach Euphorie macht sich Ernüchterung breit: Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, das Gesundheits- und Bildungssystem ist marode und unterfinanziert.
