Swing State Arizona

Harris und Trump buhlen im Grenzstaat

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung in Glendale, Arizona

In der Regel entscheidet der Ausgang in rund zehn Bundesstaaten die US-Präsidentschaftswahl. In Arizona holten die Demokraten 2020 seit langer Zeit mehr Stimmen als die Republikaner. Nun macht sich Kamala Harris daran, den Erfolg zu wiederholen.