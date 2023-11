Der Norden von London. Fans von Tottenham Hotspur versammeln sich für ein Kaddisch, ein jüdisches Totengebet. Sie erinnern an die rund 1.400 Menschen in Israel, die von der Terrorgruppe Hamas ermordet wurden.

Ab den 1940er-Jahren tritt auch in London Antisemitismus offener zutage. Der jiddische Begriff „Yid“ etabliert sich als Bezeichnung für jüdische Menschen. Auch Tottenham-Fans werden bei Spielen von ihren Gegnern zunehmend als „Yids“ diskriminiert. Doch sie machen sich diesen Begriff zu eigen und bezeichnen sich fortan selbst so, erzählt der Wissenschaftler Pavel Brunssen.

Ich habe zum Beispiel bei Tottenham mit jüdischen Fans gesprochen, die mir erklärt haben, wie sie in den 1970er-Jahren bei Tottenham eine Solidarität erfahren haben, die sie noch nirgendwo anders in der Gesellschaft wahrgenommen haben. Also dieser Moment: Zehntausende machen Gasgeräusche, singen etwas Antisemitisches und du stehst da mit ein paar Tausend Leuten und singst zurück: Hey wir sind die ,Superjuden‘ oder ,Yid Army‘ oder was auch immer, und reagierst mit Identifikation, mit Stärke, mit einem positiven ironischen Selbstbild.

Antisemitische Schmähungen gehören in den 80er-Jahren zum Alltag in englischen Stadien. Viele Anhänger von Tottenham stellen sich mit jüdischer Symbolik dagegen. Sie tragen Kippa und Anstecker, zeigen den Davidstern, schwenken die israelische Flagge.

Die Ausstellung des Jüdischen Museums in Wien präsentiert etliche dieser Objekte. Vor Kurzem hat auch Pavel Brunssen seine Forschungen in Wien vorgestellt:

„In den Debatten um diese Judenklub-Images werden auch die Fans, die sich selber so jüdisch bezeichnen und das zelebrieren, oft mit als Problem gesehen. Zum einen, weil sie in der Regel nicht jüdisch sind, und man das als kulturelle Aneignung kritisiert. Und zweitens, weil sie damit den Antisemitismus der anderen Fans, die zum Beispiel diese Gasgeräusche machen, angeblich provozieren würden und legitimieren würden.“

Pavel Brunssen sagt: „Ich weiß, dass in den Niederlanden in Zeitungen schon darüber debattiert wird, was passiert, wenn dieser ,Hamas, Hamas, Juden ins Gas Gesang‘ noch mal angestimmt wird, der bei den großen Derbys gegen Feyenoord Rotterdam und gegen den FC Utrecht bis heute gesungen wird. Das ist eine offene Frage, ob darüber jetzt ein Nachdenken in diesen Fanszenen jetzt auch startet. Oder ob die Ereignisse vielleicht so weit weg sind vom Fußballstadion, dass Leute das trotzdem weitermachen und es vielleicht auch gerade deswegen machen, das wird sich zeigen.“