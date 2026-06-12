    Suchen nach dem inneren Leben des Werkes. Der Pianist Géza Anda

    28:32 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Rathert, Wolfgang |
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