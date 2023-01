Wahre Leinwandhelden

Doch das Training für all die Dinge, die im Film an der Tagesordnung sind, ist intensiv: Kraft, Koordination, Körpergefühl, Beweglichkeit - Stuntmen und Stuntwomen müssen ihren Körper unter Kontrolle haben. Stürzen und kämpfen gehört zu ihren Haupteinsätzen im Film – doch sie sind hochmotivierte Leistungssportler, anders wäre der Job nicht zu machen. Die Stuntmen aus Deutschland sind auch bei internationalen Produktionen dabei. Um immer einsatzbereit zu sein, bedarf es eines jahrelangen intensiven Trainings, denn was im Film leicht aussieht, ist harte Arbeit.

So unterschiedlich wie die Stunts sind auch die sportlichen Hintergründe der Stuntleute – allen gemein aber ist: Sport spielt in wohl jeder Biografie einer Stuntfrau oder eines Stuntmans eine essenzielle Bedeutung. Einige haben geturnt, andere kommen aus der Leichtathletik oder dem Kampfsport.

Als Ringer ist Igor Tjumenzev Stürze und Würfe gewohnt. Im Training zeigt sich deutlich: Sprünge in die Luft und sanfte Landungen sind seine Welt. Wenn er die Bewegungen vormacht, wirkt es, als hätte er Sprungfedern in den Beinen: Leichtfüßig drückt er sich ab, springt in die Luft, rollt über die Schulter ab, um mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Rücken zu landen – und das immer auch mit dem Pathos eines Schauspielers, denn beim Film geht es nicht um effiziente Bewegungen, sondern in erster Linie um sichere, die sehr gut aussehen.