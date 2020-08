"Stufen" von Hermann Hesse Ein Gedicht, das für viele vertraut klingt

Von Franziska Pietsch

Hermann Hesse in der Casa Camuzzi: Franziska Pietsch war schon als junges Mädchen von seinem Gedicht "Stufen" fasziniert. (picture alliance / akg-image)

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne": Dieser Vers aus „Stufen“, einem der bekanntesten Gedichte des Schriftstellers Hermann Hesse, ist in die Alltagssprache eingegangen.

Franziska Pietsch ist Geigerin und spielt vor allem Kammermusik. Schon als junges Mädchen hat sie das Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse besonders fasziniert.

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

(4. Mai 1941)

Hermann Hesse: Sämtliche Gedichte in einem Band

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995