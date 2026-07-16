"Die Odyssee"

Großes Epos, gewaltiger Film

17:23 Minuten
Matt Damon als Odysseus und Zendaya als Athena stehen vor einer Wüsten-ähnlichen Landschaft.
Seit Jahrtausenden erzählt die Welt von Odysseus. Jetzt hat Christopher Nolan das Epos bildgewaltig in Imax und mit Starbesetzung verfilmt. © imago / Cinema Publishers Collection / Universal Pictures
Bamberg, Julia; Berndt, Christian; Wesselmann, Katharina; Wollner, Anna |
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Gigantisches Budget, zahlreiche Weltstars: Kultregisseur Christopher Nolan nimmt sich mit der Odyssee von Homer die größte Erzählung der abendländischen Kultur vor. Warum der Stoff so gut funktioniert - und sich die drei Stunden Kino unbedingt lohnen.
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