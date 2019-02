Studierende der Hochschule für Musik Karlsruhe "Hörprobe" aus dem Multimediahaus

Moderation: Carola Malter

Der Hauptsitz, das Renaissanceschloss Gottesaue, spiegelt sich in der Fassade des Multimediahauses "Wolfgang Rihm-Forum" in Karlsruhe (Tom Kohler)

Die Hochschule hat vor einigen Jahren ein neues Forum erhalten, in dem Studien-Radio und Konzertsaal unter einem Dach vereint sind. Unsere Konzertreihe "Hörprobe" ist erneut zu Gast und freut sich auch auf die Interviews der Jungmusiker.

Das Multimediahaus, das "Wolfgang-Rihm-Forum", der Hochschule für Musik Karlsruhe liegt direkt neben dem Hauptsitz im Renaissanceschloss Gottesaue. Die großen Fensterflächen spiegeln das historische Haus. Hier ist unter anderem ein neuer Konzertsaal entstanden, den die Studierende nun regelmäßig nutzen können. Deutschlandfunk Kultur freut sich auf die neuen Räumlichkeiten.

Studierende in ihrem Orchester der Hochschule für Musik Karlsruhe. (Hochschule für Musik Karlsruhe / Presse)

Die musikalische Ausbildung reicht in Karlsruhe in das Jahr 1812 zurück. Auf private Anregung hin wurde aus der Schule für Bläser, der Singanstalt und dem Instrumentalverein dann 1837 mit Unterstützung der Stadt eine 'Musikbildungsanstalt'.

Aus Privatinitiative wird Großinstitut

Aus dieser entstand später die Badische Hochschule für Musik und 1971 schließlich die landeseigene Staatliche Hochschule im wiederaufgebauten Renaissanceschloss Gottesaue. Heute studieren rund 650 junge Menschen aus aller Welt in Karlsruhe.

Musikstudium im weitesten Sinne

In den unterschiedlichen Fachbereichen der künstlerischen Ausbildung und den Instituten für Musiktheater bzw. für neue Musik und Medien sowie dem Lernradio haben sie viele Möglichkeiten, sich bei namhaften Professoren ausbilden zu lassen und sich selbst zu verwirklichen.

Vielfalt der Ausbildung

Unsere "Hörprobe" präsentiert Studierende aus den verschiedenen Fachbereichen der künstlerischen Ausbildung: aus den Gesangs- und Instrumentalklassen, aus der Kammermusik sowie dem Institut für neue Musik und Medien.

Das neue Multimediahaus direkt neben dem Renaissanceschloss, dem Hauptsitzt der Hochschule. (Hochschule für Musik Karlsruhe / Hans Müller-Abele)

Wer Musik studiert, hat eine Zukunft im Orchester vor sich, oder in einem Ensemble, in einer Lehrinstitution oder in einem. Wohin es die Studierende in Karlsruhe zieht, davon berichten sie in unserer neuen Ausgabe unserer Konzertreihe "Hörprobe".

Zum Beispiel Schlagwerk

Die Schlagzeugerin Leonie Klein macht derzeit ihren Master im Schlagzeug, sie studiert Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia und sie promoviert außerdem noch zu Komposition, Interpretation und Vermittlung neuer Schlagzeugmusik. Am liebsten aber ist sie auf der Bühne und die kann manchmal nicht groß genug sein, um alle Instrumente unterzubringen. Wie eine Tänzerin muss sie sich z.B. elegant und absolut perfekt zwischen den Holz-, Metall- und Fellinstrumenten bewegen, wenn sie "Zyklus" von Karlheinz Stockhausen spielt. Sie darf in diesem Konzert ihre Instrumentalrichtung vertreten.

Studierende Schlagwerk der Hochschule für Musik Karlsruhe (Hochschule für Musik Karlsruhe / Preese)

Das Konzert wird live übertragen aus dem Wolfgang-Rihm-Forum der Hochschule für Musik Karlsruhe

Antonín Dvořák

Finale aus Quartett Nr. 12 F-Dur op. 96

(Bearbeitung für Bläserquintett von David Walter)

Bläserensemble der Musikhochschule:

Clara Giner Franco, Flöte

Sebastian Velasco, Oboe

Charlotte Stietz, Klarinette

Eitaro Sakamoto, Horn

Alvaro Pestaña Diez, Fagott

Franz Schubert

"Das sind sie hier gewesen" D 775

Johannes Brahms

"Liebesglut" aus Fünf Lieder op. 47

Robert Schumann

"Stille Tränen" op. 35 Nr. 10

Konstantin Ingenpass, Bassbariton

Hyun-hwa Park, Klavier

Maurice Ravel

"Tzigane", Rhapsodie

Farida Rustamova, Violine

Uram Kim, Klavier

Karlheinz Stockhausen

"Zyklus" für einen Schlagzeuger

Leonie Klein, Perkussion

Moritz Laßmann

"Verwandlung" für Altflöte, Altsaxofon, Fagott und Continuo

Magnus Mihm, Altflöte

Pascale Feiertag, Altsaxofon

Jinwoo Kim, Fagott

Sophie Gebauer, Klavier

Jonathan Mohl, Kontrabass

Wilhelm Killmayer

"An ein Taubenpaar" aus "Neun Lieder nach Gedichten von Peter Härtling"

Johannes Brahms

"Dein blaues Auge" op. 59 Nr. 9

Erich Wolfgang Korngold

"Liebesbriefchen" op. 9 Nr. 4

Jules Massenet

"Adieu, notre petite table" aus "Manon"

Richard Strauss

"Nacht" op. 10 Nr. 3

Lisa Wittig, Gesang

Hartmut Höll, Klavier

Robert Schumann

Allegro brillante aus Klavierquintett Es-Dur op. 44

Clara-Schumann-Quartett

Rie Kibayashi, Klavier