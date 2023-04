Wiederkehrende Friedensappelle

Soziologe Nassehi: Offene Briefe zu Ukrainekrieg aus der Zeit gefallen

Den Unterzeichnern des jüngsten Briefes, unter ihnen Initiator Peter Brandt, Historiker und Sohn Willy Brandts, attestiert Soziologe Nassehi Rückwärtsgewandtheit

Nassehi, Armin · 03. April 2023, 08:08 Uhr

Waffenlieferungen an die Ukraine und Bemühungen um Verhandlungen schlössen sich nicht aus, sagt Soziologe Armin Nassehi. In den Offenen Briefen wiederhole sich dieser logische Fehler, so als sei Frieden nicht das Ziel aller, die damit zu tun hätten.