Streit um Verbrenner
Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Doch jetzt wird über einen Rückzieher diskutiert. © picture alliance / dpa / Matthias Balk
Droht der Rückwärtsgang für die Verkehrswende?
53:32 Minuten
Nichts erhitzt die Gemüter im Autoland Deutschland so stark wie das Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035. Die Union will die strikte EU-Vorgabe kippen. Hilft das der kriselnden Autobranche? Was wären die Folgen für die Verkehrswende und für den Klimaschutz?