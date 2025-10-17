Streit um Verbrenner

Droht der Rückwärtsgang für die Verkehrswende?

53:32 Minuten Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Doch jetzt wird über einen Rückzieher diskutiert.

Nichts erhitzt die Gemüter im Autoland Deutschland so stark wie das Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035. Die Union will die strikte EU-Vorgabe kippen. Hilft das der kriselnden Autobranche? Was wären die Folgen für die Verkehrswende und für den Klimaschutz?