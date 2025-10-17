Streit um Verbrenner

Droht der Rückwärtsgang für die Verkehrswende?

53:32 Minuten
Abgase kommen aus dem Auspuff von einem Fahrzeug.
Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Doch jetzt wird über einen Rückzieher diskutiert. © picture alliance / dpa / Matthias Balk
Rahmlow, Axel |
Nichts erhitzt die Gemüter im Autoland Deutschland so stark wie das Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035. Die Union will die strikte EU-Vorgabe kippen. Hilft das der kriselnden Autobranche? Was wären die Folgen für die Verkehrswende und für den Klimaschutz?
