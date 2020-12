Stoffwechsel "Das braune Fett kann Kalorien verbrennen" Alexander Bartelt im Gespräch mit Ute Welty

Zu viel Fettgewebe belastet den Körper - eine Ausnahme bildet das sogenannte braune Fett, das Energie in Wärme umwandeln kann. (Eyeem / Anass Bachar)

Winterschläfer verwandeln Fett in Wärme, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Diese Fähigkeit habe sich auch der Mensch bewahrt, sagt der Wissenschaftler Alexander Bartelt. Er erforscht das braune Fett - und hat darüber ein Buch geschrieben.

Zu viel Körperfett fördert Krankheiten. Es belastet Stoffwechsel, Kreislauf und Bewegungsapparat. Als Gegenspieler des "schlechten" weißen Fettes gilt jedoch das "gute" braune Fett. Anders als das weiße Fett lagert es Energie nicht im Körper ein, sondern kann Energie in Wärme umwandeln.

Entdeckt wurde das braune Fett schon im 16. Jahrhundert und zunächst ausschließlich den Winterschläfern unter den Tieren zugeordnet, sagt Alexander Bartelt, Biochemiker und Molekularbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Am Schlüsselbein und entlang der Wirbelsäule

Mit Hilfe von Körperscans wurde das braune Fett auch im Menschen nachgewiesen, erläutert Bartelt. Braunes Fett befinde sich vor allem am Schlüsselbein und entlang der Wirbelsäule.

"Das braune Fettgewebe wird durch Kälte aktiviert. Das heißt, wenn Sie spazierengehen oder einen Fuß in ein eiskaltes Bad halten, dann signalisiert die Haut das dem Gehirn. Es sendet einen Kältereiz, der in das braune Fettgewebe weitergeleitet wird. Und was die Zellen dann machen: Sie fangen aktiv an, gespeicherte Kalorien, aber eben auch Kalorien, die sie sich aus dem Rest des Körpers holen, in Wärme umzuwandeln."

Ein Kilo des Körperfetts wird pro Jahr durch braunes Fett verbrannt, sagt Bartelt. Starkes Übergewicht lasse sich also durch das braune Fett nicht bekämpfen. Die Gesundheit positiv beeinflussen könne es hingegen durchaus: "Je mehr braunes Fett Sie haben, desto besser ist der Zucker- und Fettstoffwechsel."

(huc)

Alexander Bartelt: "Der Fettversteher. Wie wir unser gutes Fett aktivieren um unser schlechtes zu verlieren"

Ullstein, Berlin 2020

288 Seiten, 16,99 Euro